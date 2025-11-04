মিডল্যান্ড ব্যাংকের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) তালিকাভুক্ত কোম্পানি মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি চলতি ২০২৪-২০২৫ হিসাব বছরের তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূত্র মতে, প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে তথা ৯ মাসে (জানুয়ারি ২৫-সেপ্টেম্বর’২৫) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৬০ পয়সা। গত বছরের একই সময় যা হয়েছিল ৫২ পয়সা এবং তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই ২৫ সেপ্টেম্বর’২৫) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৪২ টাকা। গত বছরের একই সময় যা হয়েছিল ৯ পয়সা।
আলোচ্য হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে তথা কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভি) হয়েছে ১৫ টাকা ৫৯ পয়সা। গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ সালে ছিল ১৪ টাকা ৬৮ পয়সা।