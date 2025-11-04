মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০১:২২ অপরাহ্ন
অর্থনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

মেঘনা পেট্রোলিয়ামের পর্ষদ সভা ৯ নভেম্বর – Corporate Sangbad

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৫
মেঘনা পেট্রোলিয়ামের পর্ষদ সভা ৯ নভেম্বর – Corporate Sangbad


পুঁজিবাজার ডেস্ক: দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) তালিকাভুক্ত কোম্পানি মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড পর্ষদ সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। আগামী ০৯ নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় কোম্পানিটির পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র মতে, আলোচিত সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৫-সেপ্টেম্বর’২৫) অনিরীক্ষিত এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে তা প্রকাশ করবে কোম্পানিটি।





