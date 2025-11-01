শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১০:২৬ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন

প্রতিবেদকের নাম
  আপডেট সময়: শনিবার, ১ নভেম্বর, ২০২৫
  • ২০ সময় দেখুন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন

জামালপুর প্রতিনিধিঃ

জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার ৪নং নাংলা ইউনিয়নে বাংলাদেশ জমীঈয়তে আহলে হাদিস ও জমীঈয়তে শুব্বান আহলে হাদিস-এর উদ্যোগে এক দাওয়াতি সফর, খুতবা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

শুক্রবার ( ৩১ অক্টোবর) বিকেলে “দারুস সুন্নাহ আইডিয়াল মাদরাসা” এনআরসি শিমুলতলা, নলকুড়ী বাজারের হলরুমে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় এলাকার আলেম, ছাত্র, মুসল্লি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, ক্বারী মাওলানা ইসমাঈল হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা রুহুল আমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাওলানা নুর নবী ইসলাম ও হাফেজ মোঃ আব্দুল মমিন।

আলোচনা সভায় বক্তারা ইসলামের সঠিক দাওয়াত পৌঁছে দিতে ও সমাজে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

সভা শেষে উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে নাংলা ইউনিয়নের “বাংলাদেশ জমীঈয়তে আহলে হাদিস” এবং “জমীঈয়তে শুব্বান আহলে হাদিস” শাখার কমিটি গঠন করা হয়।

নতুন কমিটিতে দায়িত্বপ্রাপ্তরা হলেন, সভাপতি: ক্বারী মাওলানা ইসমাঈল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক (সেক্রেটারি): মাওলানা রুহুল আমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক: মোঃ নুর নবী ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ: হাফেজ মোঃ আব্দুল মমিন

নবনির্বাচিত সভাপতি ক্বারী মাওলানা ইসমাঈল হোসেন বলেন, আহলে হাদিস আন্দোলন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীভিত্তিক নয়, এটি কুরআন ও সহিহ হাদিসের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের একটি আদর্শিক আন্দোলন। আমরা সবাই মিলে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাই।”

সাধারণ সম্পাদক মাওলানা রুহুল আমিন বলেন, আমরা সমাজে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা, কুসংস্কার ও বিদআত থেকে মানুষকে দূরে রাখার লক্ষ্যে কাজ করবো। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে ইসলামী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।”

সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ নুর নবী ইসলাম বলেন,
নাংলা ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে আমাদের দাওয়াতি কার্যক্রম পৌঁছে দিতে একটি সংগঠিত টিম গঠন করা হবে।”

কোষাধ্যক্ষ হাফেজ মোঃ আব্দুল মমিন বলেন, “আমরা ইনশাআল্লাহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে সংগঠনের আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করবো।

আলোচনা ও বক্তব্য শেষে দোয়া ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

