মেলান্দহে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দূর্নীতি অনিয়মের অভিযোগ, অপসারণ দাবি

জামালপুর প্রতিনিধি:
জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত প্যানেল চেয়ারম্যান আমিনুল হকের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এতে তার অপসারণের দাবি জানিয়েছেন ইউনিয়ন পরিষদের দশজন ইউপি সদস্য। অভিযোগ দিলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তারা।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, হতদরিদ্রদের জন্য বরাদ্দকৃত ভিজিএফ এর ৬ টন চাল মেলান্দহ খাদ্য গুদাম থেকে উত্তোলনের পর তা গোপনে বিক্রি করে দেন প্যানেল চেয়ারম্যান। এছাড়া ঈদুল আজহার সময়ও ৫০ কেজি ওজনের ২০ বস্তা ভিজিএফ চাল বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে।
ইউপি সদস্যরা আরও অভিযোগ করেন, প্রকল্প বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রিম টাকার বিনিময়ে সভাপতি মনোনয়ন দেওয়া হয়। চলতি অর্থবছরের প্রকল্প গ্রহণকারীদের কাছ থেকেও ৩৫ শতাংশ টাকা অগ্রিম দাবি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তারা।
ইউপি সদস্য জয়নাল আবেদীন, ফরহাদ ও মুসলিম বলেন,
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান একজন দুর্নীতিবাজ লোক। বিভিন্ন সময়ে তিনি আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন। ঈদুল ফিতরের সময় আমাদের অজান্তে ৬ টন চাল বিক্রি করেন। নিয়মিত রাজস্ব আসে পরিষদে, অথচ আমরা ৮ মাস ধরে বেতন পাচ্ছি না। টাকার কথা বললেই বলেন খরচ হয়ে গেছে।
তারা আরও বলেন, গত ৫ আগস্টের আগে তিনি আওয়ামী লীগ করতেন। কিন্তু দায়িত্ব পাওয়ার পর ইউনিয়নের কিছু নেতার সহায়তায় বিএনপির ছায়াতলে অবস্থান করছেন। মূলত তিনি কারও মতাদর্শের নন, সুবিধাবাদী।”
অভিযুক্ত প্যানেল চেয়ারম্যান আমিনুল হক বলেন, যে অভিযোগ করেছে এসব মিথ্যা, আমি নির্দোষ। আপনি নির্দোষ তাহলে সব সদস্য আপনার বিরুদ্ধে কেন অভিযোগ দিচ্ছে এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এখন তারাই বলতে পারবে কেনো এমন করছে। আমি মিলেমিশে চলছি। একসাথে মেম্বার ছিলাম, এখন প্যানেল চেয়ারম্যান করতেছি এটা হয়তো মেনে নিতে পারতেছে না এজন্য এমন অভিযোগ করতেছে।
এ বিষয়ে মেলান্দহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এস.এম আলমগীর জানান, একটি অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি ডিসি স্যারের পরামর্শ করে তদন্ত সাপেক্ষে
অভিযোগ প্রমাণিত হলে নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।