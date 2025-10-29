বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:৪৮ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Tragedy! 17-year-old cricketer dies after being struck by ball during practice | Cricket News শান্তি আলোচনা ব্যর্থ এবার তালেবানকে ‘নিশ্চিহ্ন’ করার হুমকি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর আফ্রিকার প্রথম নোবেলজয়ী লেখক ওলে সোয়িঙ্কার মার্কিন ভিসা বাতিল ঢাকার ২০টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাচ্ছেন যারা ইবিতে নারী শিক্ষার্থীর পোশাক নিয়ে শিক্ষকের বিরূপ মন্তব্য, প্রতিবাদে মানববন্ধন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট দিবস উদযাপন চবি ছাত্রদলের ৪২০ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা দামুড়হুদায় বোনের লাশ দেখতে এসে বোনের দাফনের আগেই ভাইয়ের দাফন মৃত্যু৷৷ মেলান্দহে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দূর্নীতি অনিয়মের অভিযোগ, অপসারণ দাবি নিরপেক্ষতার পরীক্ষায় বাংলাদেশের রাজনীতি
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

মেলান্দহে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দূর্নীতি অনিয়মের অভিযোগ, অপসারণ দাবি

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ২৯ অক্টোবর, ২০২৫
  • ২৬ সময় দেখুন
মেলান্দহে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দূর্নীতি অনিয়মের অভিযোগ, অপসারণ দাবি

জামালপুর প্রতিনিধি:
জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত প্যানেল চেয়ারম্যান আমিনুল হকের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এতে তার অপসারণের দাবি জানিয়েছেন ইউনিয়ন পরিষদের দশজন ইউপি সদস্য। অভিযোগ দিলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তারা।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, হতদরিদ্রদের জন্য বরাদ্দকৃত ভিজিএফ এর ৬ টন চাল মেলান্দহ খাদ্য গুদাম থেকে উত্তোলনের পর তা গোপনে বিক্রি করে দেন প্যানেল চেয়ারম্যান। এছাড়া ঈদুল আজহার সময়ও ৫০ কেজি ওজনের ২০ বস্তা ভিজিএফ চাল বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে।

ইউপি সদস্যরা আরও অভিযোগ করেন, প্রকল্প বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রিম টাকার বিনিময়ে সভাপতি মনোনয়ন দেওয়া হয়। চলতি অর্থবছরের প্রকল্প গ্রহণকারীদের কাছ থেকেও ৩৫ শতাংশ টাকা অগ্রিম দাবি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তারা।

ইউপি সদস্য জয়নাল আবেদীন, ফরহাদ ও মুসলিম বলেন,
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান একজন দুর্নীতিবাজ লোক। বিভিন্ন সময়ে তিনি আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন। ঈদুল ফিতরের সময় আমাদের অজান্তে ৬ টন চাল বিক্রি করেন। নিয়মিত রাজস্ব আসে পরিষদে, অথচ আমরা ৮ মাস ধরে বেতন পাচ্ছি না। টাকার কথা বললেই বলেন খরচ হয়ে গেছে।
তারা আরও বলেন, গত ৫ আগস্টের আগে তিনি আওয়ামী লীগ করতেন। কিন্তু দায়িত্ব পাওয়ার পর ইউনিয়নের কিছু নেতার সহায়তায় বিএনপির ছায়াতলে অবস্থান করছেন। মূলত তিনি কারও মতাদর্শের নন, সুবিধাবাদী।”

অভিযুক্ত প্যানেল চেয়ারম্যান আমিনুল হক বলেন, যে অভিযোগ করেছে এসব মিথ্যা, আমি নির্দোষ। আপনি নির্দোষ তাহলে সব সদস্য আপনার বিরুদ্ধে কেন অভিযোগ দিচ্ছে এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এখন তারাই বলতে পারবে কেনো এমন করছে। আমি মিলেমিশে চলছি। একসাথে মেম্বার ছিলাম, এখন প্যানেল চেয়ারম্যান করতেছি এটা হয়তো মেনে নিতে পারতেছে না এজন্য এমন অভিযোগ করতেছে।

এ বিষয়ে মেলান্দহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এস.এম আলমগীর জানান, একটি অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি ডিসি স্যারের পরামর্শ করে তদন্ত সাপেক্ষে
অভিযোগ প্রমাণিত হলে নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
শান্তি আলোচনা ব্যর্থ এবার তালেবানকে ‘নিশ্চিহ্ন’ করার হুমকি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

শান্তি আলোচনা ব্যর্থ এবার তালেবানকে ‘নিশ্চিহ্ন’ করার হুমকি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

আফ্রিকার প্রথম নোবেলজয়ী লেখক ওলে সোয়িঙ্কার মার্কিন ভিসা বাতিল

আফ্রিকার প্রথম নোবেলজয়ী লেখক ওলে সোয়িঙ্কার মার্কিন ভিসা বাতিল

ঢাকার ২০টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাচ্ছেন যারা

ঢাকার ২০টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাচ্ছেন যারা

চবি ছাত্রদলের ৪২০ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

চবি ছাত্রদলের ৪২০ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

দামুড়হুদায় বোনের লাশ দেখতে এসে বোনের দাফনের আগেই ভাইয়ের দাফন মৃত্যু৷৷

দামুড়হুদায় বোনের লাশ দেখতে এসে বোনের দাফনের আগেই ভাইয়ের দাফন মৃত্যু৷৷

নিরপেক্ষতার পরীক্ষায় বাংলাদেশের রাজনীতি

নিরপেক্ষতার পরীক্ষায় বাংলাদেশের রাজনীতি

Tragedy! 17-year-old cricketer dies after being struck by ball during practice | Cricket News
Tragedy! 17-year-old cricketer dies after being struck by ball during practice | Cricket News
শান্তি আলোচনা ব্যর্থ এবার তালেবানকে ‘নিশ্চিহ্ন’ করার হুমকি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর
শান্তি আলোচনা ব্যর্থ এবার তালেবানকে ‘নিশ্চিহ্ন’ করার হুমকি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর
আফ্রিকার প্রথম নোবেলজয়ী লেখক ওলে সোয়িঙ্কার মার্কিন ভিসা বাতিল
আফ্রিকার প্রথম নোবেলজয়ী লেখক ওলে সোয়িঙ্কার মার্কিন ভিসা বাতিল
ঢাকার ২০টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাচ্ছেন যারা
ঢাকার ২০টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাচ্ছেন যারা
ইবিতে নারী শিক্ষার্থীর পোশাক নিয়ে শিক্ষকের বিরূপ মন্তব্য, প্রতিবাদে মানববন্ধন
ইবিতে নারী শিক্ষার্থীর পোশাক নিয়ে শিক্ষকের বিরূপ মন্তব্য, প্রতিবাদে মানববন্ধন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট দিবস উদযাপন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট দিবস উদযাপন
চবি ছাত্রদলের ৪২০ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা
চবি ছাত্রদলের ৪২০ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা
দামুড়হুদায় বোনের লাশ দেখতে এসে বোনের দাফনের আগেই ভাইয়ের দাফন মৃত্যু৷৷
দামুড়হুদায় বোনের লাশ দেখতে এসে বোনের দাফনের আগেই ভাইয়ের দাফন মৃত্যু৷৷
মেলান্দহে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দূর্নীতি অনিয়মের অভিযোগ, অপসারণ দাবি
মেলান্দহে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দূর্নীতি অনিয়মের অভিযোগ, অপসারণ দাবি
নিরপেক্ষতার পরীক্ষায় বাংলাদেশের রাজনীতি
নিরপেক্ষতার পরীক্ষায় বাংলাদেশের রাজনীতি
বারইয়ারহাট পৌরসভার দমদমা কবরস্থান সড়কের বেহাল দশা : জনদুর্ভোগে অতিষ্ঠ মানুষ
বারইয়ারহাট পৌরসভার দমদমা কবরস্থান সড়কের বেহাল দশা : জনদুর্ভোগে অতিষ্ঠ মানুষ
আগামীকাল থেকে সচিবালয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ, দেয়া হবে কাগজের ব্যাগ
আগামীকাল থেকে সচিবালয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ, দেয়া হবে কাগজের ব্যাগ
কুতুবদিয়ায় অটোরিকশা উল্টে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু
কুতুবদিয়ায় অটোরিকশা উল্টে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু
অর্ধশতাধিক কবি-বাচিকশিল্পীর অংশগ্রহণে সম্পন্ন হলো কবিতা উৎসব
অর্ধশতাধিক কবি-বাচিকশিল্পীর অংশগ্রহণে সম্পন্ন হলো কবিতা উৎসব
সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায়
সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায়
রাবি শিক্ষকদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য
রাবি শিক্ষকদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য
রাসুল (সঃ) এর আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শ পৃথিবীতে নাই: মাহমুদুল হাসান চৌধুরী
রাসুল (সঃ) এর আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শ পৃথিবীতে নাই: মাহমুদুল হাসান চৌধুরী
ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত, সুনামির শঙ্কা
ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত, সুনামির শঙ্কা
Rakhi Sawant Jokes Donald Trump Is Her Father: ‘Mere Asli Papa Toh Wahi Hai’ | Watch | Bollywood News
Rakhi Sawant Jokes Donald Trump Is Her Father: ‘Mere Asli Papa Toh Wahi Hai’ | Watch | Bollywood News
ব্র্যাক ব্যাংক ও বিডিওএসএন-এর উদ্যোগে কক্সবাজারে ৪১ নারী উদ্যোক্তার ‘আমরাই তারা’ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
ব্র্যাক ব্যাংক ও বিডিওএসএন-এর উদ্যোগে কক্সবাজারে ৪১ নারী উদ্যোক্তার ‘আমরাই তারা’ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST