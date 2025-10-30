রাঙ্গামাটিতে নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ উন্নয়নে শিক্ষক, কেয়ারটেকারদের মাসিক সভা শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনে মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে – ইকবাল বাহার চৌধুরী

আহমদ বিলাল খান
রাঙ্গামাটিতে নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ উন্নয়নে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৮ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের শিক্ষক ও কেয়ারটেকারদের মাসিক সভায় উপপরিচালক মুহাম্মদ ইকবাল বাহার চৌধুরী বলেন, প্রাথমিক পর্যায় থেকেই শিশুদের মধ্যে নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, মসজিদ ভিত্তিক এই শিক্ষা কার্যক্রম শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনে এবং তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টায় রাঙ্গামাটি ইফা কার্যালয়ের মিলনায়তনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক মুহাম্মদ ইকবাল বাহার চৌধুরী। কার্যালয়ের ফিল্ড সুপারভাইজার মোঃ পেয়ার আহমদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, বাঘাইছড়ি উপজেলার ফিল্ড সুপারভাইজার মোঃ আলী আহসান ভূঁইয়া।
সদর উপজেলার সাধারণ কেয়ারটেকার মাওলানা মুহাম্মদ মিরাজ উদ্দিনের সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন, মডেল কেয়ারটেকার মোঃ মাহবুব আলম, সাধারণ কেয়ারটেকার মাওলানা মুহাম্মদ আশহাদুল ইসলাম। এ সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণ ও সদর উপজেলার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ উপস্থিত ছিলেন।
মসজিদ ভিত্তিক কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কেয়ারটেকারদের আন্তরিকতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান জানিয়ে উপপরিচালক মুহাম্মদ ইকবাল বাহার চৌধুরী বলেন, সঠিকভাবে উচ্চারণসহ শিক্ষা দিবেন। কেউ যেনো ভূল উচ্চারণ না করে সে দিকে খেয়াল রাখবেন। কেউ কোনো গুজবে জড়াবেন না। আপনারা জুম্মার খুতবায় গুজব বিষয়ে মুসল্লিদের সচেতন করার নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার বৃদ্বির পাশা পাশি শিক্ষা কেন্দ্রের মান উন্নয়ন রাখতে হবে।