রাজশাহীতে উদ্বোধন হলো বইমেলা

মো: গোলাম কিবরিয়া, রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি:
রাজশাহীর সি, এন , বি .মোড়ে কালেকটর মাঠে ৩১ শে অক্টোবর বিশাল আয়োজনে ৯ দিন ব্যপি বিভাগীয় বই মেলার উদ্বোধন করেন, প্রধান অতিথি জনাব আজিম আহমেদ, (এন, ডি, সি, রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার)। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব , মো: শাহজাহান (উপ- মহা পরিদর্শক পুলিশ, রাজশাহীর রেঞ্জ), জনাব মো:আবু সুফিয়ান, ( রাজশাহী পুলিশ কমিশনার), জনাব, মো: হামিদুল হক ( যুগ্মসচিব, সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় ), জনাব আফিয়া আক্তার ( রাজশাহী জেলা প্রশাসক), , জনাব ফারজানা ইসলাম ( পুলিশ সুপার রাজশাহী), জনাব, আফসানা বেগম ( পরিচালক জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) , সভাপতি ছিলেন, জনাব মো: রেজাউল করিম সরকার, ( অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, যুগ্মসচিব, রাজশাহী ) । বিকাল ৪টায় বইমেলার উদ্বোধন করা হয় এবং এটি চলবে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত। ছুটির দিন বাদে মেলা চলবে বিকাল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত, আর ছুটির দিনে শুরু হবে বেলা ১১টায়।
মেলায় অংশ নিচ্ছে ১১টি সরকারি দপ্তর এবং ৭০টি বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। তারা তাদের প্রকাশিত পুস্তক প্রদর্শন ও বিক্রি করবে। শিশুদের জন্য রাখা হয়েছে বিশেষ শিশু কর্ণার এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।
এবারের বইমেলাতে থাকবে বিশাল মূল্যছাড়, লেখক ও পাঠক আড্ডা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সভা। এছাড়া বই কিনতে পারার সামর্থ্য না থাকা পাঠকদের জন্য জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বই বদলের সুবিধা দিচ্ছে।
রাজশাহী বিভাগের পাঠক ও শিক্ষার্থীদের জন্য বইমেলাটি এক সৃজনশীল এবং শিক্ষামূলক আয়োজন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করবে।