সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ০১:৫০ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Women’s World Cup 2025: At the stroke of the midnight hour, India awake as World Champions! | Cricket News নাগরপুর মীরনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন; পাঠদানে ব্যাঘাত শ্রীবরদীতে সুদের টাকার জন্য কৃষককে মারধরের অভিযোগ কুতুবদিয়ায় নবীনবরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠানে ড. হামিদুর রহমান আযাদ: দুর্নীতি, দারিদ্র্য ও বেকারত্বকে ‘না’ বলুন। অবশেষে বন্ধ হচ্ছে কুতুবদিয়া-মগনামা পারাপারঘাটের অতিরিক্ত ভাড়া আদায়: যাত্রী সাধারণের স্বস্তি, অভিনন্দিত ছোটন চেয়ারম্যান বিএনপির প্রতিটি স্তরে যোগাযোগ শক্তিশালী করতে ৭ টিমে সমন্বিত কার্যক্রম শুরু বিদেশি খেলোয়াড়দের খেলা দেখে মুগ্ধ দর্শকরা ঠাকুরগাওয়ে অসময়ের বৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতির শষ্কায় কৃষক শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে মসজিদে হামলা ও ভাংচুরের অভিযোগ List of Women’s World Cup winners: Full list of champions over the years | Cricket News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

শ্রীবরদীতে সুদের টাকার জন্য কৃষককে মারধরের অভিযোগ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ৩ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১৩ সময় দেখুন
শ্রীবরদীতে সুদের টাকার জন্য কৃষককে মারধরের অভিযোগ

রিয়াদ আহাম্মেদ, শেরপুর প্রতিনিধি: শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলায় সুদের টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে এক ব্যক্তিকে বসতবাড়ি থেকে তুলে নিয়ে বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর ২০২৫) বিকেলে দহেরপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তি মো. আকবর আলী (৫০) থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগসূত্রে জানা যায়, অভিযুক্তরা হলেন আবু সামা ওরফে বুইজে, বনিজ উদ্দিন ও আব্দুল বারেক। বাদী আকবর আলীর অভিযোগ, প্রায় এক বছর আগে তিনি অভিযুক্ত বারেকের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা সুদে ধার নেন। নিয়ম অনুযায়ী তিনি প্রতি মাসে চার হাজার টাকা করে সুদও পরিশোধ করেন। সম্প্রতি মূল টাকা ফেরত দিলেও অতিরিক্ত দুই হাজার টাকা দাবি করেন বারেক। এ টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে অভিযুক্তরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

অভিযোগে আকবর আলী আরও উল্লেখ করেন, গত (৩০ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে তিন আসামি পরিকল্পিতভাবে তার বাড়িতে ঢুকে লাঠিপেটা করে গুরুতর আহত করেন। একপর্যায়ে তাকে রশি দিয়ে বেঁধে জোরপূর্বক টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যান ১ নম্বর আসামি আবু সামার বাড়িতে।

এরপর বিকেল ৪টার দিকে তাকে বাড়ির সামনে রাস্তার সিমেন্টের খুঁটির সঙ্গে লাইলনের রশি দিয়ে বেঁধে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হয়। তার চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে শ্রীবরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

আকবর আলী অভিযোগ করেন, আসামিরা তাকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে এবং আইনের আশ্রয় নিলে গুম করে ফেলবে বলে ভয়ভীতি দেখিয়েছে। বর্তমানে তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং বাড়িতে ফিরতে সাহস পাচ্ছেন না বলেও অভিযোগে উল্লেখ করেন।

এ ব্যাপারে শ্রীবরদী থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আনোয়ার জাহিদ বলেন, অভিযোগটি আমরা পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
নাগরপুর মীরনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন; পাঠদানে ব্যাঘাত

নাগরপুর মীরনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন; পাঠদানে ব্যাঘাত

কুতুবদিয়ায় নবীনবরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠানে ড. হামিদুর রহমান আযাদ: দুর্নীতি, দারিদ্র্য ও বেকারত্বকে ‘না’ বলুন।

কুতুবদিয়ায় নবীনবরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠানে ড. হামিদুর রহমান আযাদ: দুর্নীতি, দারিদ্র্য ও বেকারত্বকে ‘না’ বলুন।

অবশেষে বন্ধ হচ্ছে কুতুবদিয়া-মগনামা পারাপারঘাটের অতিরিক্ত ভাড়া আদায়: যাত্রী সাধারণের স্বস্তি, অভিনন্দিত ছোটন চেয়ারম্যান

অবশেষে বন্ধ হচ্ছে কুতুবদিয়া-মগনামা পারাপারঘাটের অতিরিক্ত ভাড়া আদায়: যাত্রী সাধারণের স্বস্তি, অভিনন্দিত ছোটন চেয়ারম্যান

বিএনপির প্রতিটি স্তরে যোগাযোগ শক্তিশালী করতে ৭ টিমে সমন্বিত কার্যক্রম শুরু

বিএনপির প্রতিটি স্তরে যোগাযোগ শক্তিশালী করতে ৭ টিমে সমন্বিত কার্যক্রম শুরু

বিদেশি খেলোয়াড়দের খেলা দেখে মুগ্ধ দর্শকরা

বিদেশি খেলোয়াড়দের খেলা দেখে মুগ্ধ দর্শকরা

ঠাকুরগাওয়ে অসময়ের বৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতির শষ্কায় কৃষক

ঠাকুরগাওয়ে অসময়ের বৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতির শষ্কায় কৃষক

Women’s World Cup 2025: At the stroke of the midnight hour, India awake as World Champions! | Cricket News
Women’s World Cup 2025: At the stroke of the midnight hour, India awake as World Champions! | Cricket News
নাগরপুর মীরনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন; পাঠদানে ব্যাঘাত
নাগরপুর মীরনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন; পাঠদানে ব্যাঘাত
শ্রীবরদীতে সুদের টাকার জন্য কৃষককে মারধরের অভিযোগ
শ্রীবরদীতে সুদের টাকার জন্য কৃষককে মারধরের অভিযোগ
কুতুবদিয়ায় নবীনবরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠানে ড. হামিদুর রহমান আযাদ: দুর্নীতি, দারিদ্র্য ও বেকারত্বকে ‘না’ বলুন।
কুতুবদিয়ায় নবীনবরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠানে ড. হামিদুর রহমান আযাদ: দুর্নীতি, দারিদ্র্য ও বেকারত্বকে ‘না’ বলুন।
অবশেষে বন্ধ হচ্ছে কুতুবদিয়া-মগনামা পারাপারঘাটের অতিরিক্ত ভাড়া আদায়: যাত্রী সাধারণের স্বস্তি, অভিনন্দিত ছোটন চেয়ারম্যান
অবশেষে বন্ধ হচ্ছে কুতুবদিয়া-মগনামা পারাপারঘাটের অতিরিক্ত ভাড়া আদায়: যাত্রী সাধারণের স্বস্তি, অভিনন্দিত ছোটন চেয়ারম্যান
বিএনপির প্রতিটি স্তরে যোগাযোগ শক্তিশালী করতে ৭ টিমে সমন্বিত কার্যক্রম শুরু
বিএনপির প্রতিটি স্তরে যোগাযোগ শক্তিশালী করতে ৭ টিমে সমন্বিত কার্যক্রম শুরু
বিদেশি খেলোয়াড়দের খেলা দেখে মুগ্ধ দর্শকরা
বিদেশি খেলোয়াড়দের খেলা দেখে মুগ্ধ দর্শকরা
ঠাকুরগাওয়ে অসময়ের বৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতির শষ্কায় কৃষক
ঠাকুরগাওয়ে অসময়ের বৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতির শষ্কায় কৃষক
শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে মসজিদে হামলা ও ভাংচুরের অভিযোগ
শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে মসজিদে হামলা ও ভাংচুরের অভিযোগ
List of Women’s World Cup winners: Full list of champions over the years | Cricket News
List of Women’s World Cup winners: Full list of champions over the years | Cricket News
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST