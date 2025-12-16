মঙ্গলবার, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:১৬ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
রাঙ্গামাটিতে দৈনিক সবুজ বাংলার তৃতীয় বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান Akanksha Puri’s Airport Look Is All About Comfort, Style And Toned Abs | Bollywood News সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে হবে : মিতা রহমান IPL Auction 2026: Full list of sold and unsold players for all teams | Cricket News কালিয়াকৈর মহান বিজয় দিবস পালিত দৌলতপুরে যথাযথ মর্যাদায় বিজয় দিবস পালিত ভূঞাপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদযাপন  কুষ্টিয়া ও দৌলতপুর সীমান্তে ২ কোটি ৬১ লাখ টাকার মাদকসহ অবৈধমাল জব্দ মহান বিজয় দিবসে রাঙ্গামাটি ইফা’র খতমে কোরআন ও সভা অনুষ্ঠিত Indian Celebrities Who Welcomed Babies In 2025: From Katrina-Vicky To Kiara-Sidharth
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে হবে : মিতা রহমান

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৩০ সময় দেখুন
সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে হবে : মিতা রহমান

‘সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে হবে। গণতন্ত্রের পথে যারা যারা বাধা হয়ে আসবে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ন্যাপ যুগ্ম মহাসচিব মেতা রহমান।

তিনি বলেন, ৭১’র ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছি, ২৪ এ ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েিছি এবার দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে হবে। স্বাধীন বাংলাদেশে মাফিয়াতন্ত্রের পতন হয়েছে, সেই বাংলাদেশে নতুন করে কোন মাফিয়াতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে দেয়া যাবে না।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সাভারে জাতীয় স্মৃতি সৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ’র পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে জাতি একটি কঠিন সময় অতিক্রম করছে। দেশে বিশৃংলা সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি নানা এজেন্ট ও চক্র সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। চলমান সংকট মোকাবিলায় জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার বিকল্প নাই।’

তিনি প্রতিহিংসা মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ রাজনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেবেল রহমান গানি ও গোলাম মোস্তফা ভুইয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ন্যাপকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ন্যাপ কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন সম্পাদক এএফ এম শরিফুল আলম, সদস্য মো: লিমন মাহমুদ, মো: সাজ্জাদুল ইসলাম, মো: ইব্ররাহিম, মো: সাকিল আহমেদ, স্বপ্না বেগম প্রমুখ।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
রাঙ্গামাটিতে দৈনিক সবুজ বাংলার তৃতীয় বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

রাঙ্গামাটিতে দৈনিক সবুজ বাংলার তৃতীয় বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

Akanksha Puri’s Airport Look Is All About Comfort, Style And Toned Abs | Bollywood News

Akanksha Puri’s Airport Look Is All About Comfort, Style And Toned Abs | Bollywood News

কালিয়াকৈর মহান বিজয় দিবস পালিত

কালিয়াকৈর মহান বিজয় দিবস পালিত

দৌলতপুরে যথাযথ মর্যাদায় বিজয় দিবস পালিত

দৌলতপুরে যথাযথ মর্যাদায় বিজয় দিবস পালিত

ভূঞাপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদযাপন 

ভূঞাপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদযাপন 

কুষ্টিয়া ও দৌলতপুর সীমান্তে ২ কোটি ৬১ লাখ টাকার মাদকসহ অবৈধমাল জব্দ

কুষ্টিয়া ও দৌলতপুর সীমান্তে ২ কোটি ৬১ লাখ টাকার মাদকসহ অবৈধমাল জব্দ

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST