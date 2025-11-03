সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ০৫:২৩ অপরাহ্ন
আইন-আদালত, সর্বশেষ সংবাদ

সাবেক এমপি শামীম ওসমানের আয়কর নথি জব্দ

  আপডেট সময়: সোমবার, ৩ নভেম্বর, ২০২৫
সাবেক এমপি শামীম ওসমানের আয়কর নথি জব্দ – Corporate Sangbad


‎‎‎কর্পোরেট সংবাদ ডেস্ক: নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত।

সোমবার (৩ নভেম্বর) দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) জনসংযোগ বিভাগের সহকারি পরিচালক তানজিল আহমেদ এ তথ্য জানান।

আবেদনে বলা হয়েছে, শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে নিজ ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক দুর্নীতির মাধ্যমে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৬ কোটি ৬৭ লাখ টাকা মূল্যের সম্পদের মালিকানা অর্জনপূর্বক দখলে রেখে এবং তার নিজ নামীয় ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ৯টি ব্যাংক হিসাবে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৪৩৯ কোটি ৮২ লাখ টাকা অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের মাধ্যমে অপরাধলব্ধ অবৈধ অর্থ জ্ঞাতসারে হস্তান্তর, স্থানান্তর ও রূপান্তর করায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে। আসামি শামীম ওসমান একজন নিয়মিত করদাতা। তার আয়কর নথিসমূহ কর সার্কেল-০৪, কর অঞ্চল-নারায়ণগঞ্জ এ সংরক্ষিত রয়েছে। মামলাটি সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামি শামীম ওসমানের ২০০৯-১০ হতে ২০২৩-২৪ করবর্ষ পর্যন্ত আয়কর নথিসমূহ জব্দ করে পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।





