সূচকের পতনে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার (১০ নভেম্বর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের পতনে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন সূচকের সাথে কমেছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমাণে লেনদেন। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৮৬টি কোম্পানির ১২ কোটি ৩৮ লক্ষ ২৩ হাজার ৬০২টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৩৫৬ কোটি ৩৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৫০২ টাকা।
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ৩৯.১৭ পয়েন্ট কমে ৪৮৬০.৭৫ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ১৮.৪৯ পয়েন্ট কমে ১৯১০.৩১ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ১১.৯০ পয়েন্ট কমে ১০১০.৭১ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কো¤পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ৭০টির, কমেছে ২৭৫টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৪১টি কোম্পানীর শেয়ার।
লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, ওরিয়ন ইনফিউশন, সামিট এলায়েন্স পোর্ট, ডোমিনেজ স্টীল, স্কয়ার ফার্মা, মনোস্পুল বিডি, বিএসসি, খান ব্রাদার্স পিপি, পাওয়ার গ্রীড ও রানার অটোমোবাইলস।
দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: পাওযার গ্রীড, সমতা লেদার, রানার অটোমোবাইলস, সোনালী আঁশ ইন্ডাস্ট্রিজ, মালেক স্পিনিং, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মি. ফা., ওরিয়ন ইনফিউশন, অ্যাপেক্স স্পিনিং ও গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স।
দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: ফারইস্ট ফাইন্যান্স, এফএএস ফাইন্যান্স, ইন্টারন্যাশনাল লিজিং, পিপলস লিজিং, সি এন্ড এ টেক্সটাইল, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মি. ফা., ফ্যামিলীটেক্স, সাইফ পাওয়ার, অ্যাক্টিভ ফাইন ও প্রগতী লাইফ ইন্স্যুরেন্স।
আজ ডিএসই’র বাজার মূলধন: ৬৮৩৭৩১৭৪৭৯৯৪৪.০০।