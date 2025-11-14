শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর ২০২৫, ০১:৪৯ অপরাহ্ন
ACC Asia Cup Rising Stars 2025: Full Schedule, When & Where to Watch, Live Streaming, Squads and Complete Details | Cricket News

  শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৫
ACC Asia Cup Rising Stars 2025: Full Schedule, When & Where to Watch, Live Streaming, Squads and Complete Details | Cricket News


Asia Cup Rising Stars 2025 (Pic credit: ACC)

The Asia Cup Rising Stars 2025, previously known as the ACC Emerging Teams Asia Cup, returns for its seventh edition with a new identity and a renewed purpose — offering a platform for the next generation of Asian cricket talent. Go Beyond The Boundary with our YouTube channel. SUBSCRIBE NOW!Scheduled from November 14 to 23 in Qatar, the tournament features eight teams divided into two groups, with Test-playing nations fielding their A teams while associate nations send their strongest XIs.The rebranded competition aims to give upcoming cricketers exposure to high-pressure, international-style fixtures. With India A, Pakistan Shaheens, Sri Lanka A, and Afghanistan A headlining the event, the tournament promises competitive cricket, talent-spotting opportunities, and a glimpse into Asia’s future stars.Asia Cup Rising Stars: When and Where to WatchAll matches will be broadcast on Sony Sports Network and live-streamed on SonyLIV, ensuring fans across the region can follow every game.

Asia Cup Rising Stars 2025: Groups

  • Group A: Afghanistan A, Sri Lanka A, Bangladesh A, Hong Kong
  • Group B: India A, Pakistan Shaheens, UAE, Oman

Asia Cup Rising Stars 2025: Full Schedule

Date Match Time (IST)
Nov 14 Pakistan A vs Oman 12 PM
Nov 14 India A vs UAE 5 PM
Nov 15 Bangladesh A vs Hong Kong 12 PM
Nov 15 Sri Lanka A vs Afghanistan A 5 PM
Nov 16 UAE vs Oman 3 PM
Nov 16 India A vs Pakistan A 8 PM
Nov 17 Sri Lanka A vs Hong Kong 3 PM
Nov 17 Bangladesh A vs Afghanistan A 8 PM
Nov 18 Pakistan A vs UAE 3 PM
Nov 18 India A vs Oman 8 PM
Nov 19 Afghanistan A vs Hong Kong 3 PM
Nov 19 Sri Lanka A vs Bangladesh A 8 PM
Nov 21 Semifinal 1 – A1 vs B2 3 PM
Nov 21 Semifinal 2 – B1 vs A2 8 PM
Nov 23 Final 8 PM

Asia Cup Rising Stars 2025 — Full Squads

India A:

Priyansh Arya, Vaibhav Suryavanshi, Nehal Wadhera, Naman Dhir (vc), Suryansh Shedge, Jitesh Sharma (c & wk), Ramandeep Singh, Harsh Dubey, Ashutosh Sharma, Yash Thakur, Gurjapneet Singh, Vijay Kumar Vyshak, Yudhvir Singh Charak, Abhisek Porel (wk), Suyash SharmaStand-bys: Gurnoor Singh Brar, Kumar Kushagra, Tanush Kotian, Sameer Rizvi, Shaik Rasheed

UAE

Alishan Sharafu (c), Aayan Khan, Rohid Khan, Mayank Kumar, Zahid Ali, Muhammad Irfan, Harshit Kaushik, Yayin Rai, Ethan D’Souza, Ahmed Tariq, Muhammad Jawadullah, Sohaib Khan, Muhammad Farooq, Haider Shah, Faraazuddin

Pakistan A

Irfan Khan (c), Yasir Khan, Muhammad Naeem, Muhammad Faiq, Maaz Sadaqat, Ghazi Ghori, Muhammad Shahzad, Saad Masood, Arafat Minhas, Mubasir Khan, Shahid Aziz, Sufyan Moqim, Ubaid Shah, Muhammad Salman, Ahmad Daniyal

Hong Kong

Yasim Murtaza (c), Zeeshan Ali (wk), Nizakat Khan, Narula Rana, Hassan Khan, Anshuman Rath, Babar Hayat, Ehsan Khan, Kalhan Challu, Md. Ghazanfar, Aizaz Khan, Ateeq Iqbal, Shiv Mathur, Kinchit Shah, Md. Waheed

Oman

Hammad Mirza (c), Wasim Ali, Sufyan Yousaf (wk), Aryan Bisht, Saishiv Narayan, Zikria Islam, Hassnain Ali Shah, Shafiq Jan, Samay Shrivastava, Muzahir Raza, Mohammed Yousuf, Shuaib Ismail, Jay Odedra, Pruthvi Machhi, Ubaidullah

Afghanistan A

Darwish Rasooli (c), Sediqullah Atal, Noor Rahman, Mohammad Ishaq (wk), Zubaid Akbari, Imran Mir, Rahmanullah Zadran, Ijaz Ahmad Ahmadzai, Nangyal Kharoti, Qais Ahmad, AM Ghazanfar, Bilal Sami, Abdullah Ahmadzai, Faridoon Dawoodzai, Farmanullah Safi

Sri Lanka A

Dunith Wellalage (c), Vishen Halambage, Nisan Madushka (wk), Lasith Croospulle, Nuwanidu Fernando, Ramesh Mendis, Kavindu De Livera, Sahan Arachchige, Ahan Wickramasinghe, Pramod Madushan, Garuka Sanketh, Isitha Wijesundara, Milan Rathnayaka, Vijayakanth Viyaskanth, Traveen Mathew

Bangladesh A

Akbar Ali (c), Md. Habibur Rahman, Yasir Ali, Jishan Alam, Ariful Islam, Rakibul Hasan, Mahidul Ankon (wk), Tofael Ahmed Rayhan, Mrittunjoy Chowdhury, Meherob Hasan, Ripon Mondol, Abu Hidar Rony, Md. Shadin Islam, Zawad Abrar, Md. Abdul Gaffar





